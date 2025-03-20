احتجزتهم الثلوج في المناطق الجبلية... بيان توضيحي من الدفاع المدني

أفاد الدفاع
المدني في بيان له ليل اليوم الخميس، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، قامت فرق الدفاع
المدني بتنفيذ عمليات إنقاذ معقدة على عدة طرق جبلية شهدت انقطاعًا تامًا بسبب العاصفة الثلجية.
حيث تمكنت الفرق من مساعدة عشرات السيارات
والشاحنات التي احتجزتها الثلوج الكثيفة، خاصة على الطرق التالية: ضهر البيدر، فاريا - عيون السيمان، وفقرا/كفردبيان - فيطرون - حراجل، ترشيش - كفرسلوان، البقاع الغربي، عنايا، والقبيات، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.
وأشار البيان
إلى أن فرق الدفاع
المدني واجهت العديد
من التحديات، من أبرزها انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، والتراكم السريع للثلوج، مما صعب الوصول إلى
المحتجزين وزاد من تعقيد عملية الإنقاذ.
ومع ذلك، تمكنت الفرق من إعادة فتح العديد
من الطرق تدريجيًا، وضمان سلامة المواطنين.
كما تم تسجيل حالة طارئة على طريق ضهر البيدر، حيث تعرض أحد المواطنين لجلطة، وفورًا قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة له، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني.
وفي الختام، شدد الدفاع
المدني على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، ودعا المواطنين إلى تجنب سلوك الطرق الجبلية خلال العواصف الثلجية والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات المناسبة.
كما تذكر المديرية بضرورة الاتصال
بغرفة عمليات الدفاع
المدني على الرقم 125 عند الحاجة للمساعدة.