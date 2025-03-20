احتجزتهم الثلوج في المناطق الجبلية... بيان توضيحي من الدفاع المدني

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أفاد المدني في بيان له ليل اليوم الخميس، أنه بناءً على توجيهات معالي وزير والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، قامت فرق المدني بتنفيذ عمليات إنقاذ معقدة على عدة طرق جبلية شهدت انقطاعًا تامًا بسبب العاصفة الثلجية.حيث تمكنت الفرق من مساعدة عشرات والشاحنات التي احتجزتها الثلوج الكثيفة، خاصة على الطرق التالية: ضهر البيدر، فاريا - عيون السيمان، وفقرا/كفردبيان - فيطرون - حراجل، ترشيش - كفرسلوان، البقاع الغربي، عنايا، والقبيات، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.وأشار إلى أن فرق المدني واجهت من التحديات، من أبرزها انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، والتراكم السريع للثلوج، مما صعب المحتجزين وزاد من تعقيد عملية الإنقاذ.ومع ذلك، تمكنت الفرق من إعادة فتح من الطرق تدريجيًا، وضمان سلامة المواطنين.كما تم تسجيل حالة طارئة على طريق ضهر البيدر، حيث تعرض أحد المواطنين لجلطة، وفورًا قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة له، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني.وفي الختام، شدد المدني على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، ودعا المواطنين إلى تجنب سلوك الطرق الجبلية خلال العواصف الثلجية والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات المناسبة.كما تذكر المديرية بضرورة بغرفة عمليات المدني على الرقم 125 عند الحاجة للمساعدة.