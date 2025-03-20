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لبنان

الخير زار العبدالله مهنئا: المؤسسة بين أيادي أمينة

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:50
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زار النائب أحمد الخير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، مهنئاً بتوليه مهامه.
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وتم خلال اللقاء البحث في شؤون أمنية تعني منطقة الشمال وقضاء المنية - الضنية، وفي مقدمها ضبط التفلت الأمني وزيادة عديد قوى الأمن الداخلي في المنطقة لتمكينها من القيام بمهامها على أتم وجه.

وأكد الخير أن "مؤسسة قوى الأمن الداخلي بين أيدٍ أمينة، واللواء عبد الله خير خلف لخير سلف، اللواء عماد عثمان، الذي سلم الأمانة، بعدما قاد قوى الأمن الداخلي في أصعب الظروف، وحافظ على استمراريتها ووحدتها، وبذل، على رغم كل التحديات، جهوداً جبارة في تكريس دورها الأمني الريادي، والارتقاء به، وتحقيق الإنجازات في الامن الاستباقي ومكافحة الإرهاب وكشف شبكات التجسس". (الوكالة الوطنية)
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