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لبنان

إلى سالكي طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:00
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أوضح "المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة" في بيان، أن "بعد تعطل ‎الحركة المرورية بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، باتت طريق في ضهر البيدر سالكة حاليًا بحذر، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والنقل و قوى الأمن الداخلي. عملت آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة بلا توقف على إزالة الثلوج ورشّ الملح، بالتنسيق مع عناصر قوى الأمن الذين نظموا حركة السير وساعدوا العالقين".  
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ودعا البيان السائقين "إلى ‎توخي الحذر بسبب الانزلاقات المحتملة والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية لضمان ‎السلامة". (الوكالة الوطنية)
 
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