إلى سالكي طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

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أوضح "المكتب الاعلامي الاشغال العامة" في بيان، أن "بعد تعطل ‎الحركة المرورية بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، باتت طريق في ضهر البيدر سالكة حاليًا بحذر، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والنقل و قوى الأمن الداخلي. عملت آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة بلا توقف على إزالة الثلوج ورشّ الملح، بالتنسيق مع عناصر قوى الأمن نظموا حركة السير وساعدوا العالقين".ودعا السائقين "إلى ‎توخي الحذر بسبب الانزلاقات المحتملة والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية لضمان ‎السلامة". (الوكالة الوطنية)