تدقّق شخصيات بالمدعوين إلى الافطارات ، لمعرفة التعامل معها، لجهة الدعوى أو الاستبعاد، والبحث بعد ذلك عن الأسباب والاحتمالات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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