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لبنان

تدقيق

Lebanon 24
20-03-2025 | 18:51
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تدقّق شخصيات بالمدعوين إلى الافطارات الرسمية، لمعرفة التعامل معها، لجهة الدعوى أو الاستبعاد، والبحث بعد ذلك عن الأسباب والاحتمالات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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