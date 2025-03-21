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لبنان

الجيش يستعد لانتشار واسع عند الحدود الشمالية

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:17
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كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": الحدود البرية الشمالية مع سوريا لا تقل أهمية عن الحدود الشرقية، ولا عن الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبالتالي من المهم أن يضع الجيش اللبناني يده عليها والانتشار فيها. وفي المعلومات فإن الجانبين الفرنسي والألماني مهتمان بهذا الموضوع، وقد تم طرحه مجدداً مع المسؤولين من قِبل وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، التي زارت لبنان. كما سيعاود طرحه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في معرض سؤاله للمسؤولين اللبنانيين، عن الخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضبط حدودها بالكامل، وتطبيق القرارات الدولية، بالإضافة إلى بحث مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وتثبيت النقاط الحدودية بالكامل.
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من الناحية الأمنية، إنّ الجيش موجود عند المعابر هذه وعلى طول المنطقة الحدودية. في هذا الصدد، أشارت مصادر عسكرية إلى أنّ "أوامر عسكرية أعطيت للوحدات، للاستعداد لتنفيذ قرار انتشار واسع على طول الحدود الشمالية التي تزيد عن الـ 110 كيلومترات، وتنفيذ أوامر صارمة بضبط الحدود ومنع كل أشكال التهريب والدخول والخروج غير الشرعيين". وأضافت المصادر أن "الجيش سيتعامل بحزم في هذه المسألة، وأن التنسيق مع الجانب السوري في هذا المجال قد قطع شوطاً، وقد يكون هناك زيارة مرتقبة لقائد الجيش الجديد العماد رودولف هيكل إلى الحدود الشمالية، لوضع اللمسات على عملية الإنتشار والخطة الأمنية".
 
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