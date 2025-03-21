الجيش يستعد لانتشار واسع عند الحدود الشمالية

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من الناحية الأمنية، إنّ الجيش موجود عند المعابر هذه وعلى طول الحدودية. في هذا الصدد، أشارت مصادر عسكرية إلى أنّ "أوامر عسكرية أعطيت للوحدات، للاستعداد لتنفيذ قرار انتشار واسع على طول الحدود الشمالية التي تزيد عن الـ 110 كيلومترات، وتنفيذ أوامر صارمة بضبط الحدود ومنع كل أشكال التهريب والدخول والخروج غير الشرعيين". وأضافت المصادر أن "الجيش سيتعامل بحزم في هذه المسألة، وأن التنسيق مع الجانب السوري في هذا المجال قد قطع شوطاً، وقد يكون هناك زيارة مرتقبة لقائد الجيش الجديد العماد رودولف هيكل إلى الحدود الشمالية، لوضع اللمسات على عملية الإنتشار والخطة الأمنية".