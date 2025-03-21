عن تقنين الكهرباء في البقاع الغربي.. بيان من مصلحة الليطاني

وقالت في البيان:" في ظل انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية نتيجة شح المياه
، وما ترتب عليه من تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار التي باتت تستفيد حصرا من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان
، تواصل المدير العام للمصلحة الوطنية
لنهر الليطاني مع معالي وزير الطاقة والمياه لبحث سبل الحد من تداعيات هذه الأزمة. وقد أبدى معالي الوزير تفهّمه الكامل لخصوصية هذه المناطق في ظل غياب البدائل المتاحة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يتدخل في برامج التقنين، لكنه لا يعارض قيام مؤسسة كهرباء لبنان
باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين".
أضاف:" وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد لقاء
يضم مديري المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان
مع معالي الوزير، لوضع إطار عملي لحل مؤقت يخفف من آثار التقنين الحاد".
ختم البيان:" وتؤكد المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني سعيها المستمر، بالتعاون مع شركائها، لمعالجة هذه المشكلة من خلال حلول متكاملة تشمل رفع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتخفيف الحمولة عن الخطوط، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية واستدامة إنتاج الطاقة الكهرومائية رغم التحديات الراهنة".