عن تقنين الكهرباء في البقاع الغربي.. بيان من مصلحة الليطاني

أصدرت المصلحة لنهر الليطاني أوضحت فيه سبب التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار.

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وقالت في البيان:" في ظل انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية نتيجة شح ، وما ترتب عليه من تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار التي باتت تستفيد حصرا من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء ، تواصل المدير العام للمصلحة لنهر الليطاني مع معالي وزير الطاقة والمياه لبحث سبل الحد من تداعيات هذه الأزمة. وقد أبدى معالي الوزير تفهّمه الكامل لخصوصية هذه المناطق في ظل غياب البدائل المتاحة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يتدخل في برامج التقنين، لكنه لا يعارض قيام مؤسسة كهرباء باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين".



أضاف:" وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد يضم مديري المصلحة لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء مع معالي الوزير، لوضع إطار عملي لحل مؤقت يخفف من آثار التقنين الحاد".



ختم البيان:" وتؤكد المصلحة لنهر الليطاني سعيها المستمر، بالتعاون مع شركائها، لمعالجة هذه المشكلة من خلال حلول متكاملة تشمل رفع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتخفيف الحمولة عن الخطوط، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية واستدامة إنتاج الطاقة الكهرومائية رغم التحديات الراهنة".