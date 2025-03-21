Advertisement

لبنان

عن تقنين الكهرباء في البقاع الغربي.. بيان من مصلحة الليطاني

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1336322-638781359764899209.png
Doc-P-1336322-638781359764899209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا أوضحت فيه سبب التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار.
Advertisement
 
وقالت في البيان:" في ظل انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية نتيجة شح المياه، وما ترتب عليه من تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار التي باتت تستفيد حصرا من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، تواصل المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع معالي وزير الطاقة والمياه لبحث سبل الحد من تداعيات هذه الأزمة. وقد أبدى معالي الوزير تفهّمه الكامل لخصوصية هذه المناطق في ظل غياب البدائل المتاحة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يتدخل في برامج التقنين، لكنه لا يعارض قيام مؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين".

أضاف:" وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد لقاء يضم مديري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان مع معالي الوزير، لوضع إطار عملي لحل مؤقت يخفف من آثار التقنين الحاد".

ختم البيان:" وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سعيها المستمر، بالتعاون مع شركائها، لمعالجة هذه المشكلة من خلال حلول متكاملة تشمل رفع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتخفيف الحمولة عن الخطوط، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية واستدامة إنتاج الطاقة الكهرومائية رغم التحديات الراهنة".
مواضيع ذات صلة
بيان هام صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
21/03/2025 09:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني وجهت مراسلات الى الحجار عن الوضع البيئي للنهر
lebanon 24
21/03/2025 09:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: الاحتفاظ بالسلاح في شمال الليطاني وبخاصة في البقاع والضاحية خطوة اولى نحو التقسيم
lebanon 24
21/03/2025 09:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني: مياه الري في مشروع ري صيدا جزين صالحة
lebanon 24
21/03/2025 09:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-03-21
03:24 | 2025-03-21
03:15 | 2025-03-21
03:09 | 2025-03-21
03:07 | 2025-03-21
03:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24