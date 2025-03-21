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لبنان
بالصورة: ضابط سوري في مستشفى بطرابلس.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:39
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شهد
مستشفى
طرابلس
الحكومي في منطقة القبة حالة من التوتر بعد انتشار خبر على
مجموعات
واتساب حول وجود شخص يُدعى محمد ديب، وُصف بأنه "ضابط علوي" من فلول النظام السوري، حسب مندوبة "لبنان24".
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على إثر ذلك توجهت مجموعة من الشبان من منطقتي التبانة والقبة إلى المستشفى، حيث عثروا على اضلابطداخل غرفته، وخلال التدقيق بأوراقه عُثر بحوزته على بطاقة
خدمة
علم سورية تعود لعام 2016.
وفور تصاعد التوتر تدخلت قوة من الجيش والمخابرات حيث فرضت طوقًا أمنيًا داخل المستشفى ومنعت الدخول إلى الغرفة مع إغلاقها بشكل
كامل
.
وبحسب مصادر أمنية فإن الشخص الموجود في الغرفة هو محمد ديب، سوري الجنسية من سكان
طرابلس
وكان قد أصيب سابقًا بطلق ناري في منطقة
التل
-
طرابلس
وهو يتلقى
العلاج
منذ فترة داخل المستشفى.
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