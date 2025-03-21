بالصورة: ضابط سوري في مستشفى بطرابلس.. والجيش يتحرك

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على إثر ذلك توجهت مجموعة من الشبان من منطقتي التبانة والقبة إلى المستشفى، حيث عثروا على اضلابطداخل غرفته، وخلال التدقيق بأوراقه عُثر بحوزته على بطاقة علم سورية تعود لعام 2016.وفور تصاعد التوتر تدخلت قوة من الجيش والمخابرات حيث فرضت طوقًا أمنيًا داخل المستشفى ومنعت الدخول إلى الغرفة مع إغلاقها بشكل .وبحسب مصادر أمنية فإن الشخص الموجود في الغرفة هو محمد ديب، سوري الجنسية من سكان وكان قد أصيب سابقًا بطلق ناري في منطقة - وهو يتلقى منذ فترة داخل المستشفى.