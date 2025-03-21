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لبنان
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
Lebanon 24
21-03-2025
|
01:57
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أدى المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب
لبنان
إلى قطع عدد من الطرق بسبب تراكم الثلوج.
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وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ
الطرقات
الجبلية المقطوعة هي:
-عينات الارز
-الهرمل سير-
الضنية
-كفرذبيان حدث-بعلبك
-معاصر -
الشوف
كفريا
من جهة ثانية، اشارت الغرفة إلى أنّ طريق ترشيش-
زحلة
مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات، أما طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
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