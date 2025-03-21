إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

من جهة ثانية، اشارت الغرفة إلى أنّ طريق ترشيش- مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات، أما طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.