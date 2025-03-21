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لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:57
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أدى المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب لبنان إلى قطع عدد من الطرق بسبب تراكم الثلوج.
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وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ الطرقات الجبلية المقطوعة هي:

-عينات الارز 
-الهرمل  سير- الضنية
-كفرذبيان حدث-بعلبك
-معاصر - الشوف كفريا
 
من جهة ثانية، اشارت الغرفة إلى أنّ طريق ترشيش- زحلة مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات، أما طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
 
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