كلاس: في عيد الحنان نعيشُ حُرقةَ كلِّ أمٍ مكسورة الخاطر

Advertisement

كتب الوزير السابق عبر "إكس": "في عيد الحنان، نعيشُ حُرقةَ كلِّ أمٍ مكسورة ! نواسي أمهات و المخطوفين و الجرحى والاسرى والمعوَّقين و نُصَلَي لهن ومعهن".وأضاف: "وليَكُن هَمْسُ دمعِهنَّ مسموعاً عند الله..!".