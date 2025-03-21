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لبنان

كلاس: في عيد الحنان نعيشُ حُرقةَ كلِّ أمٍ مكسورة الخاطر

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:03
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كتب الوزير السابق جورج كلاس عبر "إكس": "في عيد الحنان، نعيشُ حُرقةَ كلِّ أمٍ مكسورة الخاطر ! نواسي أمهات الشهداء و المخطوفين و الجرحى والاسرى والمعوَّقين و نُصَلَي لهن ومعهن".
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وأضاف: "وليَكُن هَمْسُ دمعِهنَّ مسموعاً عند الله..!".
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