Advertisement

لبنان

انجاز توافق "الثنائي": القديم على قدمه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-03-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1336359-638781433812738998.png
Doc-P-1336359-638781433812738998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم ان "الثنائي الشيعي" توافق على معظم البلديات في مناطق نفوذه حيث سيحافظ كل من حركة أمل وحزب الله على التقسيمات السابقة من دون اي تغيير او تعديل وهذا يسري على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت .
Advertisement

لكن الاهم، وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الثنائي" يعمل على اقناع المستقلين المقربين منهما بعدم خوض الانتخابات البلدية لكي يتجنب الجميع خوض معركة محسومة النتائج.

واعتبرت المصادر ان هذا التوجه يهدف الى توفير ميزانيات كبرى اضافة الى حصول البلديات على مبالغ مالية من الدولة بسبب التزكية.
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
لوائح "مُضادة" لـ"الثنائي الشيعي"
lebanon 24
21/03/2025 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إيجابية بين "الثنائي" و"العونيين السابقين"
lebanon 24
21/03/2025 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: توجيه ماسك بشأن طرد الموظفين إذا لم يقدموا إنجازاتهم "طوعي"
lebanon 24
21/03/2025 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي"يسعى للتزكية في الجنوب وانتخابات بيروت يكتنفها الغموض
lebanon 24
21/03/2025 09:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2025-03-21
03:30 | 2025-03-21
03:24 | 2025-03-21
03:15 | 2025-03-21
03:09 | 2025-03-21
03:07 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24