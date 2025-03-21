انجاز توافق "الثنائي": القديم على قدمه

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علم ان "الثنائي الشيعي" توافق على معظم البلديات في مناطق نفوذه حيث سيحافظ كل من حركة أمل وحزب التقسيمات السابقة من دون اي او تعديل وهذا يسري على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت .لكن الاهم، وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الثنائي" على اقناع المستقلين المقربين منهما بعدم خوض الانتخابات البلدية لكي يتجنب الجميع خوض محسومة النتائج.واعتبرت المصادر ان هذا يهدف الى توفير ميزانيات كبرى اضافة الى حصول البلديات على مبالغ مالية من الدولة بسبب التزكية.