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لبنان

أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:25
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه البيان التالي :
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"يتمّ تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطرق إلى جهاز أمن الدولة ومديره العام السابق، إن المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع عدم تداول المنشور وهي حريصة على عمل الجهاز والتزامه القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
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