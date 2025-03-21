أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - والتوجيه التالي :"يتمّ تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطرق إلى ومديره العام السابق، إن المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع عدم تداول المنشور وهي حريصة على عمل الجهاز والتزامه القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".