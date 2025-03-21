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لبنان

"الحزب" يضبط العشائر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-03-2025 | 02:45
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افادت مصادر مطلعة انه بعد التوترات التي حصلت بين اهالي بعض القرى الحدودية مع سوريا وبين الجيش  على خلفية تسلّم بعض الاسلحة، تدخل "حزب الله" لضبط الوضع.
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وبحسب المصادر فإن "الحزب"يدعم الجيش ويعمل على تحسين التنسيق مع قيادته في البقاع ويرفض اي تعرض لجنوده وضباطه مهما كان السبب .

وتشدد المصادر  على ان الحزب تواصل مع العائلات الكبرى والعشائر في البقاع لضبط ردود الفعل ومنع حصول اي اشتباكات مع الجيش او مع اي جهة أخرى".

المصدر: لبنان24
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