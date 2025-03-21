"الحزب" يضبط العشائر

Advertisement

وبحسب المصادر فإن "الحزب"يدعم الجيش ويعمل على تحسين التنسيق مع قيادته في ويرفض اي تعرض لجنوده وضباطه مهما كان السبب .وتشدد المصادر على ان الحزب تواصل مع العائلات الكبرى والعشائر في لضبط ردود الفعل ومنع حصول اي اشتباكات مع الجيش او مع اي جهة أخرى".