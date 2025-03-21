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لبنان
"الحزب" يضبط العشائر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-03-2025
|
02:45
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افادت مصادر مطلعة انه بعد التوترات التي حصلت بين اهالي بعض
القرى
الحدودية مع
سوريا
وبين الجيش على خلفية تسلّم بعض الاسلحة، تدخل "حزب الله" لضبط الوضع.
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وبحسب المصادر فإن "الحزب"يدعم الجيش ويعمل على تحسين التنسيق مع قيادته في
البقاع
ويرفض اي تعرض لجنوده وضباطه مهما كان السبب .
وتشدد المصادر على ان الحزب تواصل مع العائلات الكبرى والعشائر في
البقاع
لضبط ردود الفعل ومنع حصول اي اشتباكات مع الجيش او مع اي جهة أخرى".
المصدر: لبنان24
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