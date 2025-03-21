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لبنان

الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة يتراجع عن قراره

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-03-2025 | 03:15
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قال مصدر سياسي إن "الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة" إرتكب خطأ أو هفوة عن غير قصد من دون أن يدرك لحظة إتخاذ القرار مفاعيل ما فعل.
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وفي التفاصيل انه أقر إقتراح مشاركة اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين وعدم إحتسابهم عربا أو أجانب، وبعد الإجتماع الدوري للإتحاد وشيوع الخبر خرجت إنتقادات كبيرة للقرار من عدة جهات سياسية وحتى إجتماعية، ومدى تأثير هذا القرار على قضايا أخرى تخص قضية توطين الفلسطينيين وما شابه".

وبحسب المصدر" فان القرار لم تكن له  خلفيات سوى الاعتبارات الرياضية التنظيمية، لكن الإتحاد عاد فوراً عن القرار عندما تنبه لتداعياته".
 
المصدر: لبنان24
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