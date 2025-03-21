العلامة عبد الله: نسعى لتكون الانتخابات البلدية بالتزكية

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أكّد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ العلامة حسن عبدالله خلال سهرة ثقافية في حناويه، "السعي لكي يتم انتخاب البلديات بالتزكية وأن تلبي طموحات الناس"، وقال: "نحن واثقون من خطواتنا وسنكمل بها ونثق بقيادتنا، ونحن أمام استحقاقات حقيقية على مستوى القرى لنثبت مدى الوحدة وسندهش العالم بالتماسك".أضاف: "نحن نتصرف كمكوّن لبناني ويجب أن يُحترم رأينا كما نحترم آراء الآخرين، وإن تجاوز الثنائي غير ممكن في ، وليس بقوة السلاح بل بالطرق القانونية، وانتخاب رئيس الجمهورية أكبر دليل". ولفت الى أن "الثنائي أعطى مرونة غير عادية في تأليف الحكومة واليوم بالتشكيلات أيضاً، ولكن عندما يختل ميزان العدالة الاجتماعية سيكون لنا رأي آخر".تابع: "مشروعنا الوطني هو حفظ هذا الوطن، ولطالما كان هناك ضغط خارجي علينا، وطالما هناك تفاهم في الداخل الوطني اللبناني فالضغوط لا تعنينا".وقال: "نحن نحتاج الى اللحمة أكثر في الداخل اللبناني لأن الخطاب المستفز يستفز كل الوطن، والتشنج لا يفيد أحدا بل يعود على صاحبه، فليكن الخطاب أكثر وعياً من أجل مصلحة كل اللبنانيين".وأشار الى أن "الجيش اللبناني هو من يتصدى لكل الاعتداءات في ، ونحن ملتزمون قرار السيادة اللبنانية"، مشيراً الى "إقامة قمة روحية من أجل إعادة الإعمار في الجنوب".