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لبنان

قوى الأمن في عيد الأم: نهديك السلام

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:57
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عايدت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي، الأمهات بعيدهن، وكتبت عبر منصة "اكس": "لكل أم، لكل حب وعطاء، لكل تعب وسهر وتضحية، كل عام وإنتِ بخير".

وأرفقت المنشور بصورة مكتوب عليها: "لأنك الأمن والأمان بعيدك منهديك السلام".
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