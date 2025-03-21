انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، حيث تراجع البنزين 5 آلاف ليرة، انخفض المازوت 15 ألف ليرة.

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وجاء الجدول على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1382.000 ليرة لبنانيّة. (-5000)



- بنزين 98 أوكتان: 1422.000 ليرة لبنانيّة. (-5000)



- المازوت: 1301.000 ليرة لبنانيّة. (-15000)



- الغاز: 1100.000 ليرة لبنانيّة.