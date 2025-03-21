حبشي: تخوين الجيش بدأ مع إغلاقه المعابر غير الشرعية ونزع السّلاح من العشائر

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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" أنطوان حبشي ان "ما حصل عند الحدود مع يخضع للكثير من المغالطات فيما الروايات متضاربة"، وقال: " لا نعرف كل المسببات للأحداث إلا ان جارٍ من الجانب اللبناني لمعرفة الحقيقة"، مشدداً في حديث الى "صوت كل لبنان" على "وجوب ضبط الحدود فورًا وإغلاق المعابر غير الشرعية كافة ووقف التهريب".ولفت أن "واجبنا تحمّل مسؤوليتنا ولا يمكن القيام بذلك الا اذ تفرّدت جهة واحدة بمراقبة وضبط الحدود وتتمتع بالضوء الأخضر على المستوى السياسي، وهذا يحتّم احتكار السلاح بيد الدولة ".وأوضح ان "حملة تخوين الجيش بدأت مع انطلاقه في تنفيذ مهامه بإغلاق المعابر غير الشرعية ونزع السّلاح المتوسط الى الثقيل من العشائر".