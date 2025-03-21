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لبنان

حبشي: تخوين الجيش بدأ مع إغلاقه المعابر غير الشرعية ونزع السّلاح من العشائر

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:24
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي ان "ما حصل عند الحدود مع سوريا يخضع للكثير من المغالطات فيما الروايات متضاربة"، وقال: " لا نعرف كل المسببات للأحداث  إلا ان التحقيق جارٍ من الجانب اللبناني لمعرفة الحقيقة"، مشدداً في حديث الى "صوت كل لبنان" على "وجوب ضبط الحدود فورًا وإغلاق  المعابر غير الشرعية كافة ووقف التهريب".
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ولفت أن "واجبنا تحمّل مسؤوليتنا ولا يمكن القيام بذلك الا اذ تفرّدت جهة واحدة بمراقبة وضبط الحدود وتتمتع بالضوء الأخضر على المستوى السياسي، وهذا يحتّم احتكار السلاح بيد الدولة ".

وأوضح ان "حملة تخوين الجيش بدأت مع انطلاقه في تنفيذ مهامه بإغلاق المعابر غير الشرعية ونزع السّلاح المتوسط الى الثقيل من العشائر". 
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