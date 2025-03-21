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لبنان

مياه الجنوب: تسليم عدد اضافي من خزانات المياه للبلدات الحدودية المتضررة

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:35
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوب في بيان، انها "سلمت عدداً اضافياً من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر لبلدات وقرى حدودية، تضررت خزاناتها جراء العدوان الاسرائيلي. وقد تم توزيعها وتركيبها في الأحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين الى بلداتهم. وتعزيزاً لصمود المواطنين العائدين الى بلدة يارون، اثر تدمير العدو الاسرائيلي أحد الخزانات البلاستيكية الكبيرة، كما قامت بتركيب 3 خزانات جديدة سعة 5000 ليتر  في ساحة بلدة البلدة". 
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وذكرت أن "خزان بلدة يارون كان قد دمر بشكل كامل، وذلك بعد أن تعرضت البلدة منذ أيام  عدة لغارة اسرائيلية".
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