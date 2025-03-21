مياه الجنوب: تسليم عدد اضافي من خزانات المياه للبلدات الحدودية المتضررة

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أعلنت مؤسسة مياه الجنوب في بيان، انها "سلمت عدداً اضافياً من خزانات سعة 5000 ليتر لبلدات وقرى حدودية، تضررت خزاناتها جراء العدوان الاسرائيلي. وقد تم توزيعها وتركيبها في الأحياء لتأمين للمواطنين العائدين الى بلداتهم. وتعزيزاً لصمود المواطنين العائدين الى بلدة يارون، اثر تدمير العدو الاسرائيلي أحد الخزانات البلاستيكية ، كما قامت بتركيب 3 خزانات جديدة سعة 5000 ليتر في ساحة بلدة البلدة".وذكرت أن "خزان بلدة يارون كان قد دمر بشكل ، وذلك بعد أن تعرضت البلدة منذ أيام عدة لغارة اسرائيلية".