ايهاب حمادة: ما حصل اعتداء على اراض لبنانية قانونًا ونناشد الجيش تعزيز انتشاره

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تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى المحاذية للقرى ، والسكان المقيمين والمالكين في القرى من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.وخلص المجتمعون إلى بيان تلاه إيهاب حمادة جاء فيه:" اولا: ضرورة قيام الدولة بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون اراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم. ثانيا: أكد المجتمعون أن ما حصل اعتداء على لبنانيين، وعلى اراض لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات ، والخدمات من المؤسسات ، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة . ثالثا: أكد المجتمعون مسؤولية الدولة في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام. أكد المجتمعون وقوفهم أحزابا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن واللبنانيين. وإننا إذ نطالب الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى المحاذية، وتعزيز نقاطه، نشكره على ما أنجزه في عن الأرض والإنسان، مؤكدين الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعا".