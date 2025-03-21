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لبنان

"القوات": نعلن تحالفنا مع النائب السابق منصور البون في الانتخابات البلدية

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:02
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صدر عن حزب "القوات اللبنانية" والنائب السابق الشيخ منصور غانم البون البيان الآتي:"انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها القوات اللبنانية، وانطلاقا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بالقوات اللبنانية، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة المنطقة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح، يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات اللبنانية تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في كل بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع تغيير ممكن نظرا لأهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس ومصالحها وتنمية البلدات وتطويرها".
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وتابع البيان:" يؤكّد الفريقان أنّ هذا التحالف البلدي والاختياري سيؤسّس لمرحلة جديدة من التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة بين الشيخ منصور غانم ونجله فؤاد مع حزب القوات اللبنانية، وذلك ترسيخًا للأهداف المشتركة المناطقيّة والوطنيّة، وتدعيمًا لمواقف القوات اللبنانية السياسيّة".
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