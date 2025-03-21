"القوات": نعلن تحالفنا مع النائب السابق منصور البون في الانتخابات البلدية

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صدر عن حزب "القوات اللبنانية" والنائب السابق الشيخ منصور غانم البون الآتي:"انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ التي قامت عليها القوات ، وانطلاقا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بالقوات ، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح، يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في كل بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع ممكن نظرا لأهمية دور البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس ومصالحها وتنمية وتطويرها".وتابع البيان:" يؤكّد الفريقان أنّ هذا التحالف البلدي والاختياري سيؤسّس لمرحلة جديدة من التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة بين الشيخ منصور غانم ونجله فؤاد مع حزب القوات ، وذلك ترسيخًا للأهداف المشتركة المناطقيّة والوطنيّة، وتدعيمًا لمواقف القوات السياسيّة".