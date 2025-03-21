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لبنان

بالصورة.. مجزرة بيئيّة بين بكركي ودرعون

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:04
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أعلنت جمعيّة" الأرض" - لبنان في بيان، أنها تلقت "بلاغًا حول قطع ممنهج وعشوائي لأعداد كبيرة من أشجار السنديان والصنوبر في المنطقة الممتدّة بين بكركي ودرعون، على طريق حريصا القديمة".
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وطالبت "قوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة بالتحرك فوراً للكشف على الموقع واتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه المجزرة البيئيّة".
 
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