بالصورة.. مجزرة بيئيّة بين بكركي ودرعون

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أعلنت جمعيّة" الأرض" - في بيان، أنها تلقت "بلاغًا حول قطع ممنهج وعشوائي لأعداد كبيرة من أشجار السنديان والصنوبر في الممتدّة بين ودرعون، على طريق حريصا القديمة".وطالبت "قوى الأمن الداخلي ووزارة بالتحرك فوراً للكشف على الموقع واتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه المجزرة البيئيّة".