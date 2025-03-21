وزير الطاقة يرد: لا دخل لي

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"نشرت صحيفة "النهار" في خانة "الاسرار" بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٥ أن وزير والمياه جو الصدي قرّر حرمان اهالي وقرى جنوبية من الكهرباء واعتماد برنامج تقنين قاس.يهمنا ان نؤكد أن الحديث عن إتخاذ قرار بالحرمان إفتراء وعارٍ من الصحة".أضاف البيان:" كما أن وزير لا يتدخل في برامج التقنين بل يعطي توجيهاته كوزير وصاية أن يكون التقنين مرتكز على أسباب تقنية وفنية وبعيدة عن اي إستنسابية بهدف ضمان المساواة بين المواطنين".