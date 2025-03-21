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لبنان

وزير الطاقة يرد: لا دخل لي

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:22
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي:
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"نشرت صحيفة "النهار" في خانة "الاسرار" بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٥  أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي قرّر حرمان اهالي البقاع الغربي وقرى جنوبية من الكهرباء واعتماد برنامج تقنين قاس.
يهمنا ان نؤكد أن الحديث عن إتخاذ قرار بالحرمان إفتراء وعارٍ من الصحة".

أضاف البيان:" كما أن وزير الطاقة لا يتدخل في برامج التقنين بل يعطي توجيهاته كوزير وصاية أن يكون التقنين مرتكز على أسباب تقنية وفنية وبعيدة عن اي إستنسابية بهدف ضمان المساواة بين المواطنين".
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