Advertisement

لبنان

اجتماع في دارة ميقاتي لفاعليات طرابلس للبحث بملفات أمنية وسياسية

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1336415-638781506657019410.jpg
Doc-P-1336415-638781506657019410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً في هذه الأثناء في دارته في الميناء - طرابلس يضم "فاعليات طرابلس" لاستكمال البحث في الملفات المطروحة على الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بدء اللقاء السياسي الموسع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات أحداث سوريا على الواقع اللبناني
lebanon 24
21/03/2025 13:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع مُوسّع في دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس... وهذا ما سيتمّ بحثه
lebanon 24
21/03/2025 13:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي بعد اجتماع طرابلس: عقدنا هذا اللقاء السياسي الموسع لبحث الأوضاع في لبنان وتداعيات أحداث سوريا على الواقع اللبناني
lebanon 24
21/03/2025 13:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. لقاء سياسي موسع في دارة ميقاتي لبحث أوضاع لبنان وتداعيات أحداث سوريا
lebanon 24
21/03/2025 13:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:48 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-03-21
07:00 | 2025-03-21
06:26 | 2025-03-21
06:16 | 2025-03-21
06:12 | 2025-03-21
06:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24