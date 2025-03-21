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لبنان
اجتماع في دارة ميقاتي لفاعليات طرابلس للبحث بملفات أمنية وسياسية
Lebanon 24
21-03-2025
|
03:06
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يعقد الرئيس
نجيب
ميقاتي
اجتماعاً في هذه الأثناء في دارته في الميناء -
طرابلس
يضم "فاعليات طرابلس" لاستكمال
البحث
في الملفات المطروحة على الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
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