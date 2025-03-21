الدفاع المدني: 44 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

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أفادت العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 44 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 10: آليات متنوعة:3، منازل:3، كهرباء:2،مؤسسات:1، منور مبنى سكني:1-انقاذ:7-اسعاف:18: حالات طارئة:9، حوادث سير:4، نقل مرضى:5-خدمات عامة:7-سلامة عامة:2