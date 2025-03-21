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لبنان

لقاء جمع الرئيس عون بالقائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:23
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في العلاقات اللبنانية - السورية ، مع القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق طلال ضاهر.
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