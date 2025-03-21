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لبنان

مخزومي: اللهم ارزق أمّي رحمتك الواسعة واحفظ أمّهات لبنان والعالم أجمع

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:35
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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":
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"في عيد الأم، كما في كلّ يوم، أستذكر بسمة أمّي الحبيبة التي كانت وستبقى الأمل الذي لا يخفت نوره والطّيف الذي يحرسني على مرّ السنين. اللهم ارزق أمّي رحمتك الواسعة واحفظ أمّهات لبنان والعالم أجمع. كل عام وأنتنّ بألف خير".
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