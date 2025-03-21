مخزومي: اللهم ارزق أمّي رحمتك الواسعة واحفظ أمّهات لبنان والعالم أجمع

كتب عبر منصة "اكس":

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"في عيد الأم، كما في كلّ يوم، أستذكر بسمة أمّي الحبيبة التي كانت وستبقى الذي لا يخفت نوره والطّيف الذي يحرسني على مرّ السنين. اللهم ارزق أمّي رحمتك الواسعة واحفظ أمّهات والعالم أجمع. كل عام وأنتنّ بألف خير".