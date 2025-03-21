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لبنان

الرفاعي: التوحش الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:53
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أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، في خطبة الجمعة إلى أن "العشر الأواخر من رمضان ليست مجرد أيام عابرة في الزمن، بل هي لحظات مفعمة بالأمل والرجاء، إنها فرصة لإعادة ترتيب النفس والروح، والعودة إلى نقاء القلب وصفائه... في العشر الأواخر، يزداد شرف الزمان، فتكون ساعاته فرصة لتجديد العهد مع الله، ومراجعة النفس في صمت الليل وسكونه، والبحث عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر".
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واعتبر أن "كل الأقلام المأجورة والدعوات المشبوهة الداعية إلى ترحيل السوريين من بعض المناطق ليست ثقافتنا ولا أخلاقنا. يجب أن نرفض هذه الدعوات بكل قوة، لأن التعايش والاحترام المتبادل بين جميع المقيمين في لبنان هو ما يعزز الوحدة الوطنية، ويؤكد على قيم الإنسانية والعدالة".

 

وأردف: "من واجبنا كلبنانيين أن نعامل السوريين المقيمين في لبنان باحترام. يجب أن نحرص على عدم إيذائهم أو التعرض لهم، إذ أن التعايش المشترك يعزز الاستقرار الاجتماعي في لبنان".

 

واعتبر أنه "يجب العمل على حل مسألة الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا بشكل سلمي وديبلوماسي لتجنب الفتنة. التعاون بين البلدين يعزز الاستقرار ويجنب المنطقة أي تصعيد قد يؤثر على الأمن المشترك".

 

ولفت إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية والتوحش الصهيوني تجاه غزة ولبنان وسوريا تتفاقم بشكل غير مسبوق، في وقت يشهد فيه العالم العربي والعالمي صمتًا رسميًا مريبًا. هذه الجرائم ضد الإنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإيقاف الاعتداءات المستمرة وحماية المدنيين، وليس السكوت أو تقديم الدعم غير المباشر للعدوان".

 

وقال: "غزة تشهد معاناة كبيرة، ويجب أن يستمر دعمها على الصعيدين الإنساني والسياسي. نشر الوعي الدولي بما يحدث في غزة وتفنيد الروايات المغلوطة يعزز من دعم المقاومة ويعطي القضية الفلسطينية زخمًا أكبر في الساحة العالمية".

 

ورأى أن "معركة الوعي حول غزة تتطلب جهودًا مستمرة لزيادة الفهم العالمي لمعاناة الشعب الفلسطيني"، ودعا إلى "نشر الحقائق حول الوضع في غزة وتفنيد الروايات الإسرائيلية الكاذبة يساعد في تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية".

 

وشدد على أن تكون "الجمعة القادمة جمعة الانتصار لغزة والغضب لأجلها والوقوف معها ومساندتها والتبرع لها بكل ما أمكن وهذا جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

 

وختم الرفاعي: "الملف السياسي اللبناني يحتاج إلى تعاون بين كافة الأطراف السياسية من أجل استعادة الاستقرار وتقديم حلول توافقية. الهدف هو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستعادة الثقة في المؤسسات".
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