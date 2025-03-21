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لبنان

أمطارٌ غزيرة وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة.. متى يستقرّ الطقس؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:52
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، يتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع في المناطق الجنوبية والداخلية حتى الفترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز جنوب شرق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات، ويحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى مساء اليوم الجمعة حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية يوم السبت، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأحد .  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر. تخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من المساء وتنحسر خلال الليل ، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

السبت:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، يتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع في المناطق الجنوبية والداخلية حتى الفترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الأحد:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين:  

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 7 درجات ، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,41

-ساعة غروب الشمس: 17,50
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