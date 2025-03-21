مرقص عرض مع الاسمر والشدياق مطالب مستخدمي "تلفزيون لبنان"

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إستقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ترافقه رئيسة نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان" ميرنا الشدياق.وشرح مرقص بعد اللقاء كيف بشكل متواصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف" تلبية مطالب مستخدمي "تلفزيون لبنان"، من خلال السعي الدائم عبر المراجعات الخطية الموثّقة والزيارات والاتصالات، سواء عبر مجلس الوزراء أو وزارة المال، لتحصيل حقوقهم".واشار الى انه "يجهد تحديداّ في سبيل تأمين فرق الضمان، وهو عبارة عن كلفة الاستشفاء المغطاة من التأمين الخاص". وأوضح انه يتابع هذا الأمر منذ وصوله الى ، داعيا المعنيين إلى " التعجيل في المساعدة حله، سواء من خلال إقرار التعديل على الموازنة في مجلس النواب والذي كان نجح في امراره في مجلس الوزراء، أو من خلال سلفة خزينة من الاحتياطي من وزارة المال"، منبّهاً "منذ الآن" الى مخاطر وتداعيات عدم الاستجابة لمساعيه على المستخدمين.وشدد على" اهمية الموضوع الذي يجب الاستمرار بمواكبته، وبذل جهود تواكب مساعيه" .وختم مؤكدا إيلاءه الملف "الأهمية القصوى".واستقبل الوزير مرقص نقولا صحناوي وعرض معه شؤونا عامة.