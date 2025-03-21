بمناسبة عيد الأم.. اليكم ما نشره وزير الداخلية

كتبت لمناسبة عيد الأم عبر منصة"اكس" ،وتوجه" بأسمى آيات التقدير والاحترام إلى كل أم في ، رمز التضحية والحنان والقوة. أنتن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وحبكن هو النور الذي ينير دروب الأجيال. كل عام وأنتن بخير، كل عام وأمهات منارة العطاء والصمود".

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