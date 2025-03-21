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لبنان

بمناسبة عيد الأم.. اليكم ما نشره وزير الداخلية

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:16
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كتبت  وزير الداخلية احمد الحجار لمناسبة عيد الأم عبر منصة"اكس" ،وتوجه" بأسمى آيات التقدير والاحترام إلى كل أم في لبنان، رمز التضحية والحنان والقوة. أنتن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وحبكن هو النور الذي ينير دروب الأجيال. كل عام وأنتن بخير، كل عام وأمهات لبنان منارة العطاء والصمود".
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