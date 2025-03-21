هاشم: كل التحية للواتي أنجبن وتحملن لبناء المجتمعات والاوطان

كتب الدكتور لمناسبة عيد الام عبر منصة "اكس": "اي يقال في يوم الام لا يفيها حقها فكل التحية للواتي أنجبن وتحملن لبناء والاوطان. وماذا نقول للام الجنوبية التي انجبت الابطال المقاومين كانوا في المواجهة ،واثبتت انها اخت رجال وكانت في كل فكل عام وانتن احلى واطيب الامهات".

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