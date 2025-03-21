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لبنان

هاشم: كل التحية للواتي أنجبن وتحملن لبناء المجتمعات والاوطان

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:26
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كتب النائب الدكتور قاسم هاشم لمناسبة عيد الام  عبر منصة "اكس": "اي كلام يقال في يوم الام لا يفيها حقها فكل التحية للواتي أنجبن وتحملن لبناء المجتمعات والاوطان. وماذا نقول للام الجنوبية التي انجبت الابطال المقاومين الذين كانوا في المواجهة ،واثبتت انها اخت رجال وكانت في كل ميدان فكل عام وانتن احلى واطيب الامهات". 
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