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لبنان

ياسين: على المسؤولين في البلد ادراك ان واجبهم ليس خطابات وجدانية بل قرارات وطنية عملانية

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:25
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رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور  ان "حضور الدولة في كثير من الاحداث لا يرقى الى المطلوب منها تجاه الشعب الذي يعاني اعتداءات صهيونية وتكفيرية مستمرة لن تفلح في كسر ارادته وتبديل توجهاته السيادية".
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وتابع :  على "المسؤولين في البلد ان يدركوا ان واجبهم ليس خطابات وجدانية بل قرارات وطنية عملانية مؤكدين ضرورة ان يثق المسؤولون بالشعب ويراهنوا عليه ويستندوا اليه في اتخاذ قراراتهم لا ان يراعوا رغبات الخارج التي لم تصب يوما في مصلحة لبنان".

 اضاف: ان "تصريحات وزير الخارجية اللبناني بالامس لا تمت للوطنية بصلة ويستفيد منها اعداء لبنان ولذا على رئيسي الجمهورية والحكومة الزام الوزراء والمسؤولين بتصريحات وطنية تتناسب ومراكزهم لا تصريحات حزبية وسياسية وطائفية تنبع من انتماءاتهم الضيقة".
وختم ياسين متسائلا:" الى متى سيبقى العالم متواطأ مع العدو الاسرائيلي الذي بات يقتات على المجازر التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها؟"، مؤكدا ان" ارادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر والاجيال التي تعيش رعب الارهاب الاسرائيلي اليوم  ستقول كلمتها غدا موجها التحية لاحرار اليمن الذين اثبتوا عروبتهم واسلاميتهم وانسانيتهم بوقوفهم مع الشعب الفلسطيني بصدق واخلاص". (الوكالة الوطنية)
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