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لبنان

الوزير حيدر استقبل سفير ايطاليا واطلع من نقابة مشغلي الخليوي على وضع القطاع

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:33
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الآيلة الى تطويرها لا سيما ما يتعلق منها بسوق العمل.
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واطلع الوزير حيدر من نقابة مستخدمي ومشغلي قطاع الخليوي في لبنان برئاسة نبيل يوسف، على أوضاع القطاع من النواحي كافة.
(الوكالة الوطنية)
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