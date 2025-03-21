الوزير حيدر استقبل سفير ايطاليا واطلع من نقابة مشغلي الخليوي على وضع القطاع

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(الوكالة الوطنية)

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الإيطالي في فابريتسيو مارتشيللي، وتناول الثنائية بين ، والسبل الآيلة الى تطويرها لا سيما ما يتعلق منها بسوق العمل.واطلع الوزير حيدر من نقابة مستخدمي ومشغلي قطاع الخليوي في برئاسة نبيل يوسف، على أوضاع القطاع من النواحي كافة.