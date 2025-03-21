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لبنان
الوزير حيدر استقبل سفير ايطاليا واطلع من نقابة مشغلي الخليوي على وضع القطاع
Lebanon 24
21-03-2025
|
07:33
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الإيطالي في
لبنان
فابريتسيو مارتشيللي، وتناول
البحث
العلاقات
الثنائية بين
البلدين
، والسبل الآيلة الى تطويرها لا سيما ما يتعلق منها بسوق العمل.
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واطلع الوزير حيدر من نقابة مستخدمي ومشغلي قطاع الخليوي في
لبنان
برئاسة نبيل يوسف، على أوضاع القطاع من النواحي كافة.
(الوكالة الوطنية)
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