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لبنان

إشكال أثار الهلع ومتاجر أقفلت أبوابها... إليكم ما شهده السوق العريض في طرابلس

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:38
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شهدت منطقة السوق العريض في طرابلس ليل أمس إشكالاً بين عائلتين، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، تطورّ الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.
 
 
وقد أثار الإشكال حالة من الهلع بين رواد السوق، ما دفع العديد من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق متاجرهم.
وفي هذا السياق، ناشد تجار السوق القوى الأمنية تشديد إجراءاتها في المكان، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر.
 
 
 
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