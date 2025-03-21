إشكال أثار الهلع ومتاجر أقفلت أبوابها... إليكم ما شهده السوق العريض في طرابلس

شهدت منطقة السوق العريض في ليل أمس إشكالاً بين عائلتين، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.

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وبحسب معلومات "لبنان 24"، تطورّ الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.

وقد أثار الإشكال حالة من الهلع بين رواد السوق، ما دفع من أصحاب المحال التجارية إلى متاجرهم.

وفي هذا السياق، ناشد تجار السوق القوى الأمنية تشديد إجراءاتها في المكان، لا سيما مع اقتراب .