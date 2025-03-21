عوده بحث ووزير الدفاع في الاوضاع

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، وزير اللواء ميشال منسى وتباحث معه في الأوضاع الراهنة.بعد الزيارة قال الوزير منسى:"تشرفت اليوم بزيارة هذا الصرح الذي يُعرف بمكانته عند كافة اللبنانيين، وبزيارة سيدنا الياس للاستنارة بإرشاداته التي نستشهد بها والتي هي ضرورية في نظراً لخبرته الطويلة والسنين التي أمضاها في عاصمة بيروت. سيدنا الياس مرجع نسأل الله أن يطيل عمره ليبقى منارةً، ومرشداً لكل إنسان يتجه نحوه ليستنير بكلماته الطيبة وحكمته وخبرته". (الوكالة الوطنية)