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لبنان

تحديد عطلة الصحافة في عيد البشارة

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:52
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صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:
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"يصادف يوم الثلثاء الواقع فيه 25 آذار الجاري عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء" وهو عيد وطني  اسلامي - مسيحي ، تتوقف فيه الصحف عن العمل ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
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