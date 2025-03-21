تحديد عطلة الصحافة في عيد البشارة

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صدر عن نقابة الصحافة ، الآتي:"يصادف يوم الثلثاء الواقع فيه 25 الجاري عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء" وهو عيد وطني اسلامي - ، تتوقف فيه الصحف عن العمل ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في .