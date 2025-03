جامعة الحكمة تفتح أبوابها للتلامذة والطلاب: تعريف باختصاصات المستقبل وارتباطها بسوق العمل

فتحت جامعة الحكمة أبوابها في حرمها في فرن الشباك واستضافت حشدًا من تلامذة الصفوف الثانوية من عدد من المدارس إضافة إلى تلامذة وطلاب آخرين أتوا بشكل إفرادي للتعرف على كليات الجامعة والبرامج التي يتم تقديمها وما يمكن أن تقدمه من إختصاصات وفرص عمل بعد التخرج في والخارج.

إستمرت فعاليات الـOpen Doors طيلة يوم تحت عنوان "Rise" رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة ومشاركة عمداء الكليات الثماني التي تضمها الجامعة وحضور رؤساء الأقسام والمراكز والبرامج ومدير مكتب التوجيه والقبول في الجامعة نديم يارد، حيث تمت الإجابة عن مختلف الإستفسارات التي طرحها المشاركون.تضمنت فعاليات الأبواب المفتوحة جولات ميدانية أتاحت للتلامذة طرح أسئلة حول ارتباط الإختصاصات بسوق العمل وبرامج التوأمة مع جامعات خارجية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى حضور عدد من المحاضرات التي يتم تقديمها في السنة الجامعية الأولى في مختلف الكليات لتكوين فكرة أكثر وضوحًا عن البرامج.وفي هذا السياق أعدت الكليات التي تضمها الجامعة سلسلة من النشاطات التعريفية وذلك في كليات الحقوق (Faculty of Law)، والعلوم السياسية والعلاقات (Faculty of Political Science and Public Relations)، الإقتصاد وإدارة الأعمال (Faculty of Economics and Business Administration)، السياحة وإدارة الفنادق (Faculty of Tourism and Hotel Management)، الهندسة (Faculty of Engineering) باختصاصاتها الحديثة وهي الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والغذائية وهندسة المعلوماتية والهندسة الكيميائية والميكاترونكس، الصحة العامة Faculty of Public Health واختصاصات العلاج الفيزيائي والعلوم التمريضية والتصوير الشعاعي والقبالة القانونية، الشرع الكنسي (Faculty of Canon Law)، واللاهوت (Faculty of Religious and Theological Sciences)، إضافة إلى عرض تقني قدمه مركز الوظائف حول الفرص المتاحة في سوق العمل لمن يتقدم إلى الإختصاصات المتوفرة في الكليات المذكورة، مع العلم أن جامعة الحكمة تتضمن كذلك مركز التدريب والتعليم المستمر (Center for Continuing Education) ومكتبًا لدمج الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة (Office for the Inclusion of People with Special Needs).وفي سياق اهتمام الجامعة بالشأن الرياضي وانعكاسه الإيجابي على الصحة العقلية والنفسية، أعدّ النادي الرياضي في الجامعة (Université La Sagesse Sports Club) نشاطات رياضية إنضم إليها العديد من المشاركين في يوم "الأبواب المفتوحة".