السيد تبلغت من سفيرتي بريطانيا وسويسرا دعم بلديهما

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إستقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا ديون والوفد المرافق.وأطلعت ديون السيد، على المشاريع التي تمولها بريطانيا في ، خصوصا الداعمة لذوي الإعاقة، وأبدت رغبة بلادها في "الاستمرار بتقديم الدعم للوزارة".، شرحت السيد أولويات في ما يتعلق بالحماية الإجتماعية، وثمنت "الدعم البريطاني للبنان في هذا الإطار".بعدها، إستقبلت السيد سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، ترافقها رئيسة التعاون في السفارة كاتارينا هابرلي.وهنّأت ويشلت السيد على تسلمها وزارة الشؤون وعلى الوزاري الذي أولى أهمية كبرى للحماية الإجتماعية، وأطلعتها على البرامج التي تدعمها بلادها في ، خصوصا في إطار حماية الأطفال التي تعتبر أولوية للوزارة. (الوكالة الوطنية)