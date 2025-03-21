13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد تبلغت من سفيرتي بريطانيا وسويسرا دعم بلديهما
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا ديون والوفد المرافق.
وأطلعت ديون السيد، على المشاريع التي تمولها بريطانيا في
لبنان
، خصوصا الداعمة لذوي الإعاقة، وأبدت رغبة بلادها في "الاستمرار بتقديم الدعم للوزارة".
Advertisement
بدورها
، شرحت السيد أولويات
الوزارة
في ما يتعلق بالحماية الإجتماعية، وثمنت "الدعم البريطاني للبنان في هذا الإطار".
بعدها، إستقبلت السيد سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، ترافقها رئيسة التعاون في السفارة كاتارينا هابرلي.
وهنّأت ويشلت السيد على تسلمها وزارة الشؤون وعلى
البيان
الوزاري الذي أولى أهمية كبرى للحماية الإجتماعية، وأطلعتها على البرامج التي تدعمها بلادها في
لبنان
، خصوصا في إطار حماية الأطفال التي تعتبر أولوية للوزارة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
السيد عرضت مع السفيرة الكندية تعزيز شبكة الامان الاجتماعي
Lebanon 24
السيد عرضت مع السفيرة الكندية تعزيز شبكة الامان الاجتماعي
21/03/2025 17:04:43
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من سوريا على بلدة حوش السيد علي
Lebanon 24
إطلاق نار من سوريا على بلدة حوش السيد علي
21/03/2025 17:04:43
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري لن يتقدم أكثر من بلدة حوش السيد علي (العربية)
Lebanon 24
الجيش السوري لن يتقدم أكثر من بلدة حوش السيد علي (العربية)
21/03/2025 17:04:43
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة عرض مع سفراء الهند وإيطاليا وسويسرا للعلاقات
Lebanon 24
وزير الطاقة عرض مع سفراء الهند وإيطاليا وسويسرا للعلاقات
21/03/2025 17:04:43
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اللبنانية الاولى احتفلت مع الموظفات الأمهات في القصر الجمهوري بعيد الام
Lebanon 24
اللبنانية الاولى احتفلت مع الموظفات الأمهات في القصر الجمهوري بعيد الام
11:03 | 2025-03-21
21/03/2025 11:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"عن بُعد".. هكذا يضبط "حزب الله" ميدان الجنوب
Lebanon 24
"عن بُعد".. هكذا يضبط "حزب الله" ميدان الجنوب
11:01 | 2025-03-21
21/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب اطلع من وفد المركز الحبري المريمي للحوار على التحضيرات للمؤتمر الاسلامي المسيحي
Lebanon 24
الخطيب اطلع من وفد المركز الحبري المريمي للحوار على التحضيرات للمؤتمر الاسلامي المسيحي
10:58 | 2025-03-21
21/03/2025 10:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سلاح "حزب الله"... إليكم ما أعلنه رئيس الحكومة
Lebanon 24
عن سلاح "حزب الله"... إليكم ما أعلنه رئيس الحكومة
10:39 | 2025-03-21
21/03/2025 10:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الأم في لبنان.. "يا ذهب مين يشتريك"
Lebanon 24
عيد الأم في لبنان.. "يا ذهب مين يشتريك"
10:30 | 2025-03-21
21/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:03 | 2025-03-21
اللبنانية الاولى احتفلت مع الموظفات الأمهات في القصر الجمهوري بعيد الام
11:01 | 2025-03-21
"عن بُعد".. هكذا يضبط "حزب الله" ميدان الجنوب
10:58 | 2025-03-21
الخطيب اطلع من وفد المركز الحبري المريمي للحوار على التحضيرات للمؤتمر الاسلامي المسيحي
10:39 | 2025-03-21
عن سلاح "حزب الله"... إليكم ما أعلنه رئيس الحكومة
10:30 | 2025-03-21
عيد الأم في لبنان.. "يا ذهب مين يشتريك"
10:27 | 2025-03-21
ناصر الدين تابع أوضاع مستشفى الحريري
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 17:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24