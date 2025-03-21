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لبنان
بشأن الـ1000 ليرة... هذا ما يحصل بين التجار والمواطنين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:07
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لُوحِظَ في الآونة الأخيرة أنّ
العديد
من المتاجر والمحلات، لم تعدّ تقبل بالـ1000 ليرة من المواطنين، إذ يُقال إنّ لا قيمة لها.
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واشتكى بعض المواطنين من هذا الواقع، وقالوا إنّ المحلات لم تعدّ حتّى تقبل بمبلغ الـ5 أو الـ10 آلاف إذا كان مُؤلّفاً من فئة الألف ليرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مصدر إقتصاديّ إنّ ارتفاع الدولار واستقراره عند الـ89700 ليرة ساهم في عدم قبول التجار والمواطنين بفئة الألف ليرة، غير أنّ
مصرف
لبنان
لم يُصدر أيّ بيان يُشير فيه إلى أنّه بصدد سحب الـ1000 من التداول، حتّى لو كانت قيمتها متدنيّة ولا تشتري شيئاً.
وأضاف المصدر عينه أنّه من دون أيّ قرار من
مصرف
لبنان
، لا يحقّ لأحد أنّ يرفض التداول أو عدم القبول بالـ1000 ليرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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