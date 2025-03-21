سلامة: نريد حلا للسوريين بشكل يعيدهم الى بلدهم بشكل دائم وآمن

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إستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في ايغو فراسين ، وكانت جولة افق حول الاوضاع العامة وما يتعلق بعمل المنظمة ميدانيا في .واثر اللقاء قال فراسين :"كان اجتماعًا جيدًا وقد تحدثنا مع الوزير عن عمله السابق مع الامم المتحدة حيث تطرقنا الى ما يمكن فعله سويًا بالتعاون مع الحكومة والامم المتحدة في ما يخص عدة تحديات واهداف مشتركة بما في ذلك تأمين عودة آمنة للسوريين الى بلادهم ومعالجة القضايا المستجدة من مجيء السوريين الى شمال عبر الهرمل وكل ذلك في ظل تمويل ضئيل نحصل عليه من قبل المجتمع الدولي".وأوضح ان "وجهات النظر كانت متطابقة لجهة العمل سويا لمواجهة هذه التحديات".وأضاف ردًا على سؤال :"نحن نريد حلًا للسوريين بشكل يستطيعون العودة الى سوريا بشكل دائم وآمن .كما ان اللبنانيين يحتاجون الى دعم واهم شيء ان نفعله هو ان نستمر في التزاماتنا وعملنا الا انه نحتاج الى المال وهذه مشكلة يجب ايجاد حل لها للاستمرار في تقديم الدعم خاصة وان العديد من اللبنانيين عادوا اليوم الى بلداتهم في الجنوب وفي عدد من المناطق حيث وجدوا ان منازلهم مدمرة وانعدام مقومات الحياة وهؤلاء الاشخاص هم بحاجة الى الدعم".وختم :"رغم ان التحديات متعددة الاوجه لكن اللقاء كان بناءً ونتطلع الى التعاون وفق خطة استراتيجية مع الحكومة لتكون بناءًة وناجحة".والتقى سلامة االنائب نجاة صليبًا عون التي تناولت مقترحات القوانين وعملية الدفاع عن الامكنة ذات الطابع التراثي والبيئي للجم التهديدات في عدد من المناطقومن زوار سلامة: وزير الاعلام السابق المهندس زياد المكاري حيث تداول واياه في شؤون عامة" .كما التقى وزير الثقافة مؤسس مسرح كركلا المايسترو عبد الحليم كركلا وعضو لجنة المسرح السيدة اعتدال حيدر وسلماه دعوة شخصية لحضور الافتتاح الرسمي لعرض مسرحية "الف ليلة وليلة "على مسرح الايفوار في 11 من شهر نيسان المقبل.