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لبنان

منسى: الجيش حاضر في كل الإستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:14
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أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن "الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، وأن الدور حاليا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي يحتلها. أما بالنسبة للبقاع، فالجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث".
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يشار الى ان اللقاء كان مناسبة لتداول الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والأمنية في البلاد، في ضوء استمرار الإحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع وتواصل الإعتداءات، إضافة إلى الوضع على الحدود اللبنانية - السورية إثر الأحداث الأخيرة.

وردا على سؤال، أكد الوزير منسى أن "قيادة الجيش طوعت لغاية الآن 1500 عنصر وستستكمل  الخطة الموضوعة لتطويع 4500 عنصر".

وهنأ النقيب القصيفي منسى لتسلمه وزير ة الدفاع، متمنيا له التوفيق في مهمته، معتبرا أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب نظرا لخبرته الطويلة من خلال المناصب الكبيرة والمهمات الصعبة التي تقلدها في المؤسسة العسكرية". (الوكالة الوطنية)
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