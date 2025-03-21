منسى: الجيش حاضر في كل الإستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود

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أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى خلال لقائه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، أن "الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود في أي ظرف، وأن الدور حاليا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو من كل الأراضي التي يحتلها. أما بالنسبة للبقاع، فالجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث".يشار الى ان اللقاء كان مناسبة لتداول الأوضاع العامة والتطورات والأمنية في البلاد، في ضوء استمرار الإحتلال لبعض المواقع وتواصل الإعتداءات، إضافة إلى الوضع على الحدود - إثر الأحداث الأخيرة.وردا على سؤال، أكد الوزير منسى أن "قيادة الجيش طوعت لغاية الآن 1500 عنصر وستستكمل الخطة الموضوعة لتطويع 4500 عنصر".وهنأ النقيب القصيفي منسى لتسلمه وزير ة الدفاع، متمنيا له التوفيق في مهمته، معتبرا أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب نظرا لخبرته الطويلة من خلال المناصب والمهمات الصعبة التي تقلدها في المؤسسة العسكرية". (الوكالة الوطنية)