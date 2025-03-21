عون ترأس اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا

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ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم اجتماعا امنيا في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المديرين العامين لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، للامن العام اللواء حسن شقير ولامن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس.وهنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزودهم بتوجيهاته لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق كافة.واستقبل الرئيس عون فراس حمدان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الجمهورية "في الاوضاع الراهنة في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات ، واكدت اهمية مواكبة العهد الجديد باصلاحات على مستويات قضائية وادارية ومالية".أضاف: "بالنسبة الى الوضع في الجنوب، اكدت ضرورة تأمين الاستقرار ودور الدولة في بسط السيادة والدفاع عن الوطن".كما استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان.واستقبل الرئيس عون القائم بالاعمال في سفارة في سوريا طلال ضاهر وعرض معه للعلاقات – السورية، واطلع منه على ظروف عمل البعثة الديبلوماسية في سوريا. (الوكالة الوطنية)