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لبنان

بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:29
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أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ "الثلوج في شمال لبنان لامست 600 متر، وبدت التراكمات واضحة فوق 800 متر، وكانت الحصة للمناطق الجبلية الشمالية والوسطى اكثر من البقاعية".
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وأضاف الأب خنيصر: "سوف يشهد لبنان ارتفاعاً سريعاً بدرجات الحرارة بعد انحسار الموجة القطبية صباح الاحد بحيث ستلامس 27 درجة ساحلا يومي الجمعة والسبت المقبلَين".
 
 
وتابع: "يتشكل الجليد مساء اليوم الجمعة وصباح السبت على الجبال".
 
 
 
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