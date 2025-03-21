بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس

أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ "الثلوج في شمال لامست 600 متر، وبدت التراكمات واضحة فوق 800 متر، وكانت الحصة للمناطق الجبلية الشمالية والوسطى اكثر من البقاعية".

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وأضاف الأب خنيصر: "سوف ارتفاعاً سريعاً بدرجات الحرارة بعد انحسار القطبية صباح بحيث ستلامس 27 درجة ساحلا الجمعة والسبت المقبلَين".

وتابع: "يتشكل الجليد مساء اليوم الجمعة وصباح على الجبال".