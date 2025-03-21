زعم مصدر إسرائيلي أنّ "بقاء قواتنا في النقاط الخمس في يتوافق مع آلية المراقبة".

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وأضاف المصدر لـ"العربية": "سنبقى في حتّى التأكد من سيطرة بنسبة 100%".

وقال: "سنعمل على منع تسلح "حزب الله"، ولن نكتفي بدور المراقبة".

وتابع المصدر الإسرائيليّ: "نُراقب ما يحدث في ، وسنبقى في مناطق التماس".