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لبنان

عن البقاء في جنوب لبنان و"حزب الله"... هذا آخر تصريح من إسرائيل

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:38
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زعم مصدر إسرائيلي أنّ "بقاء قواتنا في النقاط الخمس في لبنان يتوافق مع آلية المراقبة".
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وأضاف المصدر الإسرائيلي لـ"العربية": "سنبقى في لبنان حتّى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%".
 
 
وقال: "سنعمل على منع تسلح "حزب الله"، ولن نكتفي بدور المراقبة".
 
 
وتابع المصدر الإسرائيليّ: "نُراقب ما يحدث في سوريا، وسنبقى في مناطق التماس".  
 
 
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