شحادة: المرأة نصف المجتمع ولها الدور الأبرز في بناء سواعد الوطن

كتب وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا كمال على حسابه عبر منصة "اكس": "بعيد الأم نعايد جميع الأمهات ونستذكر اللواتي رحلن، ونرفع القبعة لدورهن في بناء الوطن والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد، فالمرأة نصف المجتمع ولها الدور الأبرز في بناء سواعد الوطن".

Advertisement