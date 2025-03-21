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لبنان

شحادة: المرأة نصف المجتمع ولها الدور الأبرز في بناء سواعد الوطن

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:09
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كتب وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة على حسابه عبر منصة "اكس": "بعيد الأم نعايد جميع الأمهات ونستذكر اللواتي رحلن، ونرفع القبعة لدورهن في بناء الوطن والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد، فالمرأة نصف المجتمع ولها الدور الأبرز في بناء سواعد الوطن".
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