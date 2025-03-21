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لبنان

عن سلاح "حزب الله"... إليكم ما أعلنه رئيس الحكومة

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:39
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قال رئيس الحكومة نواف سلام "لم أساوم على معيار الكفاءة أثناء تشكيل الحكومة"، وأضاف: "لا تمثيل حزبيا مباشرا في الحكومة وهي على مسافة واحدة من الجميع".
 
 
وأكّد سلام لـ"العربية" أنّ "جميع الوزراء ملتزمون بالبيان الوزاريّ"، وأوضح أنّ "البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيدّ الدولة".
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وشدّد على أنّ "الجميع ملتزم بحصر السلاح بيدّ الدولة"، وتابع: " البيان الوزاريّ يُشدّد على حصر قرار الحرب والسلم بيدّ الدولة".
 
 
وأشار سلام إلى أنّ "شعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي"، وأوضح أنّ "حصر السلاح بيدّ الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها". 
 
 
ولفت إلى أنّ "الجهات الدولية تُؤكّد أنّ الجيش يقوم بدور جيّد في الجنوب".
 
 
واعتبر سلام أنّ "صفحة سلاح "حزب الله" انطوت بعد البيان الوزاريّ"، وقال إنّ "إسرائيل تتذرع بسلاح "حزب الله" للبقاء في الجنوب".
 
 
وأكّد أنّ "بقاء إسرائيل في الجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة"، وأضاف: "على إسرائيل الإنسحاب الكامل من الجنوب، ونضغط عربيا ودوليا لذلك".
 
 
وشدّد سلام على أنّ "الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل".
 
 
وتابع: "نستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي اللبنانية، وقد تمكن من إغلاق معابر تهريب عند الحدود الشرقية"، وأكّد أنّ "لبنان لن يكون ممراً أو منصة لتهريب المخدرات".
 
 
 
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