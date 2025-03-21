الخطيب اطلع من وفد المركز الحبري المريمي للحوار على التحضيرات للمؤتمر الاسلامي المسيحي

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استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس - طريق المطار، وفدا من "المركز الحبري المريمي للحوار الإسلامي المسيحي لدى الفاتيكان"، ضم رئيسه الاب وسام ابو ناصر، الشيخ عامر زين الدين، السيد علي السيد قاسم، برفقة الشيخ محمد دلال، اطلعه على انشطة المركز وأهدافه في "تعزيز الحوار الإسلامي"، ووضعه في اجواء التحضيرات للمؤتمر المنوي إقامته في الفاتيكان في ايلول الجاري. وكانت مناسبة تم في خلالها استعراض لقضايا الحوار الإسلامي المسيحي.وقال الاب ابو ناصر في تصريح بعد اللقاء: "كان لنا شرف زيارة المجلس الإسلامي الشيعي ولقاء سماحة العلامة كمركز مريمي لحوار الأديان في ، للاستنارة بتوجيهاته بخصوص اهمية الحوار الإسلامي المسيحي ضمن المركز حول شخص السيدة مريم العذراء التي نحتفل بذكراها، وقد نوّرنا بتوجيهاته وأخذنا بركته الابوية والحمدلله. وإن شاء الله في الأيام المقبلة سيكون لنا إطلالات أخرى لترجمة هذا اللقاء الى واقع وحقيقة ثقافية وعلمية بين بعضنا . كما اطلعناه على نشاطات المركز ودوره في تعزيز الحوار ومشاريعه المستقبلية، ومنها التحضيرات لاقامة المؤتمر في الفاتيكان واخذنا بركته، ونحن اذ نشكر سماحته على حفاوة الاستقبال فإننا ننوه بمواقفه وخطابه المعتدل ودعمه للحوار الإسلامي المسيحي وتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)