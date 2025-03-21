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لبنان

إلى المستفيدين من "أمان".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:21
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية حول التحويلات المالية عن شهر آذار للمستفيدين من برنامج "أمان"، وفيه :
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يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر آذار إبتداءً من الإثنين 24 آذار ولغاية الجمعة 28 آذار 2025.

ويبلغ عدد المستفيدين 157,162 أسرة لبنانية، ما يعادل 748,952 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,248,015$.". (الوكالة الوطنية)
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