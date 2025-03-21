إلى المستفيدين من "أمان".. إليكم هذا الخبر

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صدر عن الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية حول التحويلات عن شهر آذار للمستفيدين من برنامج "أمان"، وفيه :يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر آذار إبتداءً من الإثنين 24 آذار ولغاية الجمعة 28 آذار 2025.ويبلغ عدد المستفيدين 157,162 أسرة لبنانية، ما يعادل 748,952 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا 18,248,015$.". (الوكالة الوطنية)