العماد هيكل: أعدكم أن يعمل الجيش على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة

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عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.أكد العماد هيكل أن تسلُّمه قيادة الجيش دليل ثقة كبيرة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن مجلس الوزراء، وأن هذه الثقة تترافق مع مسؤولية كبيرة بالنظر إلى التحديات والأخطار التي يواجهها والمنطقة. كما لفت إلى أن المؤسسة العسكرية بقيت على مدى المراحل الماضية، بما فيها من صعوبات، مؤسسة متماسكة مبنية على الثوابت والمبادئ ، والضامنة لأمن ، مشيرًا إلى أهمية الجهود التي يبذلها العناصر كافة، ضباطًا ورتباء وأفرادًا، وتضحيات الشهداء والجرحى، في تعزيز قوة الجيش ونَيله ثقة اللبنانيين. كذلك اعتبر أن نجاح الجيش خلال السنوات السابقة يثبت صوابية أدائه الوطني، وأن القيادة ستعمل في المرحلة المقبلة على تأمين الاستمرارية معتمِدة معايير الكفاءة والشفافية.في هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: "أعدكم أن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن على بسط سلطة الأراضي كافة، ومواصلة تطبيق ١٧٠١ بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروقات المتكررة من جانب العدو . أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق ، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرُّض للمؤسسة".بعدها تطرق قائد الجيش إلى مسألة حقوق العسكريين: "سأعمل بكل طاقتي لدعم حقوق العسكريين، سواءٌ العسكريون في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون، وكذلك عائلات الشهداء بما يليق بتضحياتهم".وختم معربًا عن شكره لرئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده على جهوده المبذولة خلال تسلُّمه أمانة القيادة، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوعي والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل ، وأن الجيش جاهز للقيام بدوره مهما بلغت الصعوبات.