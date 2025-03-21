سيارة تتعرّض لإطلاق نار في الجنوب... وإصابة مُواطن

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن بجروحٍ، بعدما أطلق العدوّ الإسرائيليّ النار على سيارته، الداخلي بين بلدتيّ كفركلا - .

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ونُقِلَ المواطن إلى مستسفى النجدة في .