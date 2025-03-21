Advertisement

لبنان

سيارة تتعرّض لإطلاق نار في الجنوب... وإصابة مُواطن

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1336623-638781766002673123.jpg
Doc-P-1336623-638781766002673123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن بجروحٍ، بعدما أطلق العدوّ الإسرائيليّ النار على سيارته، على الطريق الداخلي بين بلدتيّ كفركلا - العديسة.
Advertisement
 
 
ونُقِلَ المواطن إلى مستسفى النجدة في النبطية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية على سيارة في خربة سلم
lebanon 24
21/03/2025 23:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة تتعرض لإطلاق نار في جنوب السودان ومقتل أحد أفراد الطاقم
lebanon 24
21/03/2025 23:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار
lebanon 24
21/03/2025 23:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في جنوب لبنان... فريق إعلاميّ يتعرّض لإطلاق نار
lebanon 24
21/03/2025 23:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-03-21
16:59 | 2025-03-21
16:51 | 2025-03-21
16:48 | 2025-03-21
16:30 | 2025-03-21
15:49 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24